Прокуратура Екатеринбурга найдет подростков, избивших сверстницу на Новой Сортировке

Прокуратура организовала проверку после новости об избиении подростками сверстницы на Новой Сортировке в Екатеринбурге.

В Telegram-канале "Безумный ЕКБ" появилось видео, где группа подростков избивают девочку в одном из дворов за блоком. Предположительно, издевательства могли произойти 20 марта около школы №147, где обучается одна из обидчиц. Она же, по данным канала, и опубликовала видео на свое странице в соцсетях, предварительно, наложив на него музыку. Вскоре запись была удалена, однако до этого уже успела разлететься по сети.

"Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в в установленном законом порядке. Сотрудниками отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности подростков, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметили в пресс службе УМВД по Екатеринбургу

Поисками подростков займется и прокуратура города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, будет проведено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшей, по результатом которого определится степень тяжести причиненного ей вреда.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.