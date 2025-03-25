Второй за день взрыв прогремел в Махачкале

В Махачкале прогремел еще один взрыв. Инцидент произошел на улице Имама Шамиля в салоне сотовой связи, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, пострадали три человека. Очевидцы говорят, что там тоже взорвался газ. На место выехали экстренные службы.

По данным Mash, газовый баллон разорвался не в салоне сотовой связи, а в бистро, которое находится через стенку.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные машины. Из дома эвакуированы 150 человек. Известно, что дом не был введен в эксплуатацию, людей в нем не должно было находиться.