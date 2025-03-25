СМИ: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после случая с чатом о хуситах

25 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика За рубежом
Фото: Reuters/John Pryke

СМИ: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после случая с чатом о хуситах

В Белом доме после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену идут дискуссии о будущем помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, не исключается отставка Уолтца. Один из источников заявил: "Все в Белом доме сходятся в одном: Майк Уолтц - полный идиот". Утверждается, что президент США Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два.

Ранее стало известно, что главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат администрации США для обсуждения ударов по йеменским хуситам.

Как рассказал сам Голдберг, он получил запрос на соединение в мессенджере Signal от пользователя от пользователя с ником "Майк Уолтц". По его словам Голдберга, в чате он наблюдал "увлекательную политическую дискуссию", пишет РИА Новости. В ходе нее пользователь под ником "Джей Ди Вэнс" (имя вице-президента США) был не согласен с решением Трампа о немедленных ударах по хуситам и предлагал отложить бомбардировки.

Вечером 15 марта американский президент Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Необходимость этих действий он объяснил тем, что представители движения ведут "непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма" против кораблей США и других стран, самолетов и беспилотников.

Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по провинциям Сана и Саада.

Хуситы из движения "Ансар Аллах", в свою очередь, заявили, что американские авиаудары не останутся без ответа. Сообщалось, что 15 марта при авиаударах по Сане, подконтрольной движению "Ансар Аллах", а также другим районам страны, погиб 31 человек, еще более 100 пострадали.

В МИД РФ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора 15 марта проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. В ответ Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы.

Теги: майк уолтц, хуситы, утечка, джеффри голдберг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети