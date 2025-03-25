СМИ: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после случая с чатом о хуситах

В Белом доме после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену идут дискуссии о будущем помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, не исключается отставка Уолтца. Один из источников заявил: "Все в Белом доме сходятся в одном: Майк Уолтц - полный идиот". Утверждается, что президент США Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два.

Ранее стало известно, что главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат администрации США для обсуждения ударов по йеменским хуситам.

Как рассказал сам Голдберг, он получил запрос на соединение в мессенджере Signal от пользователя от пользователя с ником "Майк Уолтц". По его словам Голдберга, в чате он наблюдал "увлекательную политическую дискуссию", пишет РИА Новости. В ходе нее пользователь под ником "Джей Ди Вэнс" (имя вице-президента США) был не согласен с решением Трампа о немедленных ударах по хуситам и предлагал отложить бомбардировки.

Вечером 15 марта американский президент Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Необходимость этих действий он объяснил тем, что представители движения ведут "непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма" против кораблей США и других стран, самолетов и беспилотников.

Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по провинциям Сана и Саада.

Хуситы из движения "Ансар Аллах", в свою очередь, заявили, что американские авиаудары не останутся без ответа. Сообщалось, что 15 марта при авиаударах по Сане, подконтрольной движению "Ансар Аллах", а также другим районам страны, погиб 31 человек, еще более 100 пострадали.

В МИД РФ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора 15 марта проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. В ответ Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы.