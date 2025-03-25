В минздраве определились, в каких больницах Екатеринбурга окажут помощь беженцам из Сирии

Минздрав Свердловской области определился с больницами Екатеринбурга, где будут оказывать медицинскую помощь беженцам из Сирии. Соответствующий приказ подписал глава областного минздрава Андрей Карлов.

Согласно документу, беженцев будут принимать в "ГБУЗ СО "Центральная городская больница №7", ГАУЗ СО "Центральная городская больница №20" и ГАУЗ СО "Центральная городская клиническая больница №24".

В начале марта сообщалось о 95 беженцах из Сирии, прибывших в Екатеринбург из-за вооруженного конфликта в их стране. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения и ожидают скорого оформления документов.