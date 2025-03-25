Юрий Моисеев вручил калужским ветеранам юбилейные медали

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил заслуженным ветеранам-калужанам медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Накануне прошло вручение юбилейных медалей жительницам Калуги - несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вместе с депутатом Гордумы Эльвирой Капитоновой торжественно вручили юбилейные медали двум бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей – Вере Сергеевне Ивашиной и Нине Ивановне Власовой, проживающим в микрорайоне «Правобережье». Трудное детство закалило их характер, о тех нелегких временах они говорят с трудом. Эти награды – символ нашей глубокой признательности и уважения к тем, кто прошел через тяжелейшие испытания, но не сломался. Спасибо вам за все, дорогие наши ветераны!», – отметил Юрий Моисеев.