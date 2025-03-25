Молодым матерям в Свердловской области будут выплачивать 500 тысяч рублей на погашение ипотеки

Депутаты заксобрания Свердловской области в трех чтениях одобрили законопроект о новых мерах поддержки молодых семей.

Как рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов, молодым мамам до 23 лет после рождения ребенка будут выплачивать 50 тысяч рублей на покупку товаров первой необходимости для него. Деньги будут давать в виде электронного сертификата.

Вторая мера — это компенсация расходов на найм жилья для молодой семьи, в которой оба родителя учатся в вузах на территории Свердловской области на очной форме. При этом расходы возместят на сумму не более 15 тысяч рублей в месяц.

Третья мера поддержки дает право молодым матерям, родившим до 23 лет, получить выплату до 500 тысяч рублей за расходы на покупку квартиры и уплату процентов по ипотеке.

По словам Андрея Злоказова, на предоставление этих меры поддержки в 2025 году необходимо дополнительно выделить из более 452 миллионов рублей.