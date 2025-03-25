Участники детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына пройдут спортивное тестирование

В Верхней Пышме стартовали игры детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына. Состязания проходят под эгидой Благотворительного фонда "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, на турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей и республики Башкортостан. В их составе почти 200 участников 10-11 лет. На церемонии открытия гостей поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков и председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

Состязания проводятся девятый год. Ранее, наряду с Верхней Пышмой, их принимали ледовые арены Ревды и Красноуральска. В этом году игры впервые проходят во Дворце ледовых видов спорта (Свердловская область, Верхняя Пышма, ул. Кривоусова 53 Б).

"На неделю гостеприимная спортивная площадка становится для ребят пространством для общения, обмена опытом и, конечно, соревнований. Болеть за них приезжают родители. Кто-то следит за играми по прямой трансляции. Турнир ежегодно объединяет, собирает вместе не только игроков и их наставников, но и семьи из разных регионов страны. Это замечательная, добрая традиция, которая укрепляет не только спортивный дух, но и связи детей и их родных", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

В первый день состязаний игрокам вручили сувениры с символикой турнира. В финале дети получат сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 50 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в зависимости от занятого места. В ходе соревнований игроков ждет экскурсионная программа: посещение музея, кинотеатра и летной школы. Также они пройдут спортивное тестирование.

По словам главного судьи состязаний, главного арбитра КХЛ Станислава Раминга, комплексная оценка современными средствами диагностики позволяет узнать уровень функциональной готовности спортсмена к выполнению спортивной задачи. Оценивается взрывная сила ног и рук, стартовое и дистанционное ускорение, быстрота реагирования, как в условиях выбора, так и в условиях эмоциональной нагрузки соперника, пространственная, ситуационная координация. Такое тестирование поможет внести корректировки в тренировочный процесс, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику по исследуемым показателям.

Игры детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10.00 до 16.45. Торжественная церемония награждения и закрытия пройдет 28 марта в 16.00.