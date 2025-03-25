25 Марта 2025
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Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Участники детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына пройдут спортивное тестирование

В Верхней Пышме стартовали игры детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына. Состязания проходят под эгидой Благотворительного фонда "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, на турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей и республики Башкортостан. В их составе почти 200 участников 10-11 лет. На церемонии открытия гостей поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков и председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

Состязания проводятся девятый год. Ранее, наряду с Верхней Пышмой, их принимали ледовые арены Ревды и Красноуральска. В этом году игры впервые проходят во Дворце ледовых видов спорта (Свердловская область, Верхняя Пышма, ул. Кривоусова 53 Б).

Детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"На неделю гостеприимная спортивная площадка становится для ребят пространством для общения, обмена опытом и, конечно, соревнований. Болеть за них приезжают родители. Кто-то следит за играми по прямой трансляции. Турнир ежегодно объединяет, собирает вместе не только игроков и их наставников, но и семьи из разных регионов страны. Это замечательная, добрая традиция, которая укрепляет не только спортивный дух, но и связи детей и их родных", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

В первый день состязаний игрокам вручили сувениры с символикой турнира. В финале дети получат сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 50 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в зависимости от занятого места. В ходе соревнований игроков ждет экскурсионная программа: посещение музея, кинотеатра и летной школы. Также они пройдут спортивное тестирование.

Детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

По словам главного судьи состязаний, главного арбитра КХЛ Станислава Раминга, комплексная оценка современными средствами диагностики позволяет узнать уровень функциональной готовности спортсмена к выполнению спортивной задачи. Оценивается взрывная сила ног и рук, стартовое и дистанционное ускорение, быстрота реагирования, как в условиях выбора, так и в условиях эмоциональной нагрузки соперника, пространственная, ситуационная координация. Такое тестирование поможет внести корректировки в тренировочный процесс, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику по исследуемым показателям.

Игры детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10.00 до 16.45. Торжественная церемония награждения и закрытия пройдет 28 марта в 16.00.

Теги: хоккей, турнир, дети, тестирование


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