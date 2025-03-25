Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату заксобрания Прикамья и его сыну
Назначена дата рассмотрения представления прокуратуры на приговор экс-депутату заксобрания Пермского края Виктору Плюснину, его сыну Егору и бизнесмену Юрию Рогожникову, передает корреспондент Накануне.RU.
Прокуратура обжаловала решение Добрянского городского суда. Дело будет рассмотрено в Пермском краевом суде 17 апреля. Также будут рассмотрены жалобы на приговор самих осужденных.
Напомним, 14 февраля 2025 года Добрянский городской суд признал Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова виновными в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере.
Фигуранты получили условные сроки.
В последнем слове Виктор Плюснин заявил, что построенный дом не является аварийным. По его словам, на объекте есть недочеты, но большинство из них — это следствие неправильной эксплуатации здания. При этом в доме на сегодняшний день проживают жильцы, а квартиры в нем продаются по рыночной цене. По мнению Плюснина, это свидетельствует о том, что объект имеет потребительскую ценность; кроме того, ни администрация Добрянки, ни правительство региона не предъявляли претензий, наоборот — заказчик принял объект.