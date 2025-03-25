Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату заксобрания Прикамья и его сыну

Назначена дата рассмотрения представления прокуратуры на приговор экс-депутату заксобрания Пермского края Виктору Плюснину, его сыну Егору и бизнесмену Юрию Рогожникову, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура обжаловала решение Добрянского городского суда. Дело будет рассмотрено в Пермском краевом суде 17 апреля. Также будут рассмотрены жалобы на приговор самих осужденных.

Напомним, 14 февраля 2025 года Добрянский городской суд признал Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова виновными в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты получили условные сроки.

Экс-депутат получил шесть лет условно, его сын Егор - пять лет условно. Юрий Рогожников - четыре года условно.





Напомним, гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к 10 годам лишения свободы.

