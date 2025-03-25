Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в многоэтажном доме в Махачкале.

По данным SHOT, это хозяйка квартиры, где рванул бытовой газ. Baza пишет, что известно о двоих пострадавших. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Судя по кадрам видео в соцсетях, могут быть разрушены несколько квартир. Кроме того, повреждены припаркованные машины.

Shot сообщает, что дом не был введен в эксплуатацию, людей в нем не должно было находиться. Несмотря на это, жильцы активно заселялись в новые многоэтажки. Отмечается, что дома находятся в районе парка Редукторный и неподалеку от побережья Каспийского моря.