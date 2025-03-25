В Госдуме предлагают блокировать аккаунты в соцсетях, с которых ведут травлю детей

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений думают над тем, чтобы законодательно разрешить блокировку аккаунтов в соцсетях, с которых ведется травля детей. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова по итогам Второго Всероссийского антибуллингового форума "Надо поговорить".

Она отмечает, что необходима комплексная государственная программа противодействия травле, но пока во власти это не все поддерживают. Депутаты предлагают блокировать аккаунты, с которых ведется травля. Ведь в эпоху цифровизации мало сменить школу - травят в сети.

По данным Лантратовой, 57% детей и 70% учителей в России сталкиваются с травлей, при этом 39% детей умалчивают об издевательствах. Цифры очень тревожные. С 2019 по 2021 гг. на 13% увеличилось число детских суицидов, на 93% — попыток самоубийства.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов говорит о бессилии педагогического сообщества. По его мнению, у учителей просто нет времени воспитывать детей, учитывая их мизерную зарплату и тот объем отчетности, который на них висит. То есть воспитания в школах нет.

Он пишет, что, по экспертным оценкам, 33% детей в школах не чувствуют себя в безопасности, а 21% подростков сталкивался с травлей только в прошлом году. Это говорит о том, что школе необходимы профессиональные психологи, но не на полставки, не по совместительству, а в рамках полноценной ежедневной работы за достойную зарплату.

Как показал опрос ВЦИОМ, две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети проблемы воспитания детей.