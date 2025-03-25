25 Марта 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом": екатеринбуржцы живут в более просторных квартирах, чем москвичи

Жители Екатеринбурга проживают в более просторных квартирах, чем москвичи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В столице власти ограничили проектирование малогабаритных квартир-студий менее 28 квадратных метров. Аналогичные стандарты рекомендованы и для распространения в регионах. Однако по мнению директора по маркетингу и аналитике "Атомстройкомплекса" Станислава Оханова, для Екатеринбурга вопрос "сверхмаленьких" квартир не стоит так остро, как для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где застройщики включают в проекты варианты площадью 16-18 квадратных метров.

Проект новостройки в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В 2024 году средняя площадь проданных по ДДУ студий в новостройках нашего города составляла 26 квадратных метров, однокомнатных квартир – около 40 квадратных метров. В проектах компании "Атомстройкомплекс" этот показатель еще выше, 29 квадратных метров и 43 квадратных метра соответственно. Поэтому конкретно для "Атома" такой запрет не стал бы проблемой: фиксируя рыночный тренд на уменьшение площади квартир, мы существенно не меняем свою квартирографию и сохраняем неизменным продуктовое ядро – это семейные, комфортные для жизни квартиры с кухней-гостиной и разным числом спален", - пояснил Оханов.

Исследование мотивов покупки клиентов "Атома" свидетельствует о том, что большинство клиентов компании приобретает жилье с целью улучшения жизненных условий – увеличения жилплощади и повышения ее качества. Эти данные соответствуют и федеральному тренду, озвученному агентством KOROL MEDIA: для 49% покупателей недвижимости в стране основным мотивом покупки является улучшение текущих условий проживания, в УрФО этот показатель еще выше и составляет 51%. На таких покупателей нацелена и программа льготной семейной ипотеки.

Проект новостройки в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Просторные квартиры есть в каждом проекте "Атома". Например на Уралмаше, где стартуют продажи в новой очереди квартала "Северное сияние", около трети предложений будут составлять трехкомнатные квартиры. Это позволяет, не меняя локацию, "расшириться", например, при увеличении состава семьи. В ЖК "Речной квартал" в Академическом районе доступны форматы с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной. А чтобы улучшение жилищных условий было доступным в текущей рыночной ситуации, мы предлагаем помощь в продаже старой квартиры, рассрочку с минимальными платежами на период строительства, или скидку при полной оплате до 20%", - отметил Станислав Оханов.

Теги: квартиры, Москва, Екатеринбург, Атом


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