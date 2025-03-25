Депутат Госдумы: Зеленский сошел с ума

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского, пишет Газета.ru.

"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", — подчеркнул депутат.

Фотографию, на которой Зеленский позирует в своем кабинете, опубликовал накануне журнал Time. У украинского лидера за спиной висят две большие картины: на одной из них изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем. На другой — украинские военнослужащие.

Также фотографии прокомментировал член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он назвал Зеленского "больным на голову человеком". Сенатор добавил, что никто из россиян даже и не подумал бы заказывать картины с горящей Банковой улицей в Киеве.