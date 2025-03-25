Шевчука могут признать иноагентом

Лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука могут внести в реестр иностранных агентов. С таки требованием выступили "Ветераны России", пишет NEWS.ru.

Глава общественного движения Ильдар Резяпов обратил внимание на концерт музыканта в Берлине. По его словам, Шевчук оскорблял россиян, обвиняя их в раболепии.

По его словам, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Министерству юстиции нужно проверить музыканта на иностранное финансирование и, если подозрения подтвердятся, признать певца иноагентом.

В декабре лидер ДДТ пообещал на концерте в Амстердаме, что выступит на Украине.

В мае 2024 года Шевчука уже предлагали внести в реестр после концерта в Дубае. По данным Telegram-канала Mash, на своем выступлении рок-исполнитель в перерыве между песнями выразил уверенность, что "всё всегда заканчивается революцией", и призвал всех поддержать эту концепцию. Слова Шевчука возмутили председателя "Совета отцов России" Андрея Згонникова.

18 марта стало известно, что телеведущего Ивана Урганта могут признать иностранным агентом. Депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко, в котором попросил проверить артиста на иностранное влияние. Ранее СМИ сообщили о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.