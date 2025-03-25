В Екатеринбурге суд арестовал пермяка, устроившего дебош на борту самолета

В Екатеринбурге суд назначил арест жителю Пермского края, устроившему пьяный дебош на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, на днях в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что на стоянку приземлившегося самолета "Санкт-Петербург – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие силовики задержали 60-летнего жителя Пермского края. Мужчина, имевший признаки опьянения, устроил скандал и ругался матом после отказа бортпроводников продать ему алкоголь.

Пермяка доставили в дежурную часть, где направили на освидетельствование на опьянение. Однако тот отказался от исследования. Полицейские составили административные протоколы на нарушителя.

За мелкое хулиганство Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине административный арест на пять суток.