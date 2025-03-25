25 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Белоярская прокуратура взялась за ДТП с автобусом, где пострадали трое пассажиров

Прокуратура взялась за выяснение обстоятельств, приведших к ДТП с пассажирским автобусом в Белоярском районе. В результате, пострадали трое пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, авария произошла на 1 км региональной автодороги Курманка — село Мезенское МО Заречный. По предварительной информации, водитель автобуса КАВЗ, при выполнении маршрута "112 "Заречный — село Боярка", подъезжая к конечной остановке, потерял управление, съехал с дороги и наехал на пиломатериалы, лежащие возле частного жилого дома.

ДТП с автобусом на 1 км региональной автодороги Курманка — село Мезенское МО Заречный(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В этот момент в автобусе находились семь пассажиров, трое из которых были госпитализированы в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести.

За рулем был 27-летний водитель со стажем за рулем в 9 лет и с категорией "Д" менее года. Он пояснил, что пытался объехать препятствие, но потерял управление. На место вызвали владельца автобуса - директора транспортной компании, обеспечивающей обслуживание данного маршрута. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП с автобусом на 1 км региональной автодороги Курманка — село Мезенское МО Заречный(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Белоярская прокуратура также взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе областного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте транспортной организацией и ее сотрудниками.

"При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Теги: Белоярский, ДТП, прокуратура, автобус


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