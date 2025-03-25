В зоне СВО погибли оператор "Звезды" и водитель съёмочной группы

В зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщил телеканал.

С ними на одних съёмках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Высказался о трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела. Также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник в своём telegram-канале.