В Екатеринбурге открылись мобильные пункты для прохождения флюорографии

В Екатеринбурге открылись три мобильных пункта, где горожане могут бесплатно пройти флюорографию. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной мэрией.

Пункт возле ТЦ "Мегаполис" будет работать сегодня - 25 марта с 10.00 до 16.00. В пункте возле благотворительной столовой на улице Бебеля, 166 можно пройти обследование 26 марта с 10.00 до 14.00.

Передвижной рентгенологический кабинет также открылся на улице Вайнера, 34Б, возле здания министерства здравоохранения Свердловской области. Он будет работать с 25 по 28 марта с 08.00 до 18.00.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт и медицинский полис.