Россияне устанавливают правила по продолжительности использования гаджетов детей

65% опрошенных россиян ограничивают экранное время детям.

Таковы результаты исследования "Лаборатории Касперского". 67% объясняют это тем, чтобы дети отдыхали без гаджетов: например, читали бумажные книги и играли в обычные, не онлайновые, игры. 60% переживают за зрение, 55% боятся, что возникнет цифровая зависимость, а 30% переживают за безопасность. 22% участников исследования считают, что его ребенок мало общается в реальном мире.

Как заявила эксперт центра общего и дополнительного образования института образования НИУ ВШЭ Елена Овакимян, важно, чтобы ребенок чувствовал, что родитель на его стороне, даже когда устанавливаются правила.

Врач-офтальмолог медицинской компании "СберЗдоровье" Мария Чурганова заявила, что современные исследования не подтверждают долгосрочного негативного влияния синего света от экранов на глаза, однако он может ухудшать засыпание и качество сна, особенно у детей.

Руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко указал, что плохо аргументированный запрет на использование гаджета приведет только к тому, что ребенок будет всячески пытаться его обойти, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что избыточное экранное время в младшем возрасте плохо влияет на слухоречевую рабочую память. Впоследствии у детей будут возникать трудности с запоминанием информации на слух и пониманием, что неизбежно скажется на их жизни.