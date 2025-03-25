ЦБ РФ и Минфин: ограничение суммы кредита при его выдаче снизит доступность займов

Центробанк России и Министерство финансов считают, что ограничение до 100 тыс. руб. суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит их доступность, а также финансовых услуг для россиян.

Кроме того, это ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов. Об этом сказано в отзывах регулятора и Минфина на проект закона сенатора Айрата Гибатдинова. Ранее он отправлял в кабмин на отзыв документ, которым предлагается ограничить до 100 тыс. руб. сумму потребительского кредита при его выдаче через интернет. Сенатор считает, что это позволит предотвратить хищения в крупном и особо крупном размере.

Первый зампредседателя регулятора Дмитрий Тулин указал, что предложенная инициатива не решает проблему кредитного мошенничества, так как "не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам".

Он добавил, что регулятор обеспокоен действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что жители России смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта. Мера реализуется в рамках проекта закона по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Сервис будет выявлять подозрительные звонки, и предупреждать россиян о телефонных мошенниках.