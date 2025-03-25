Депутаты предложили запретить прикорм бездомных животных

Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными подготовили поправку, согласно которой предлагается запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами.

Другой поправкой парламентарии предлагают установить, что отлову подлежат все животные без владельцев. Предлагается также добавить к общим требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками.

Еще одной поправкой устанавливается, что владелец животного должен сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе при отлове животного будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление", сообщает РИА Новости.

Также в Госдуме предложили новое основание для усыпления бездомных животных. Предлагается принимать такое решение, если они угрожают имуществу граждан или юрлиц.