Трамп: США обсуждают с Киевом вопрос границ

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ведутся переговоры с Киевом о демаркационных линиях, территориях и праве собственности на атомную электростанцию.

"Некоторые считают, что США должны взять электростанцию под свой контроль и управлять ею, поскольку у нас есть необходимые знания и опыт для ее восстановления и эксплуатации. В принципе, меня бы устроил такой вариант. Но, в частности, обсуждается вопрос о собственности на крупную атомную электростанцию", – заявил глава государства.

Президент не сообщил, какая именно АЭС обсуждается в переговорах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отдать в руки американского капитала Запорожскую АЭС, которая находится на территории России. Глава государства заявил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждение потенциальных инвестиций в энергетические объекты касалось Запорожской АЭС.