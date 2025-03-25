Вэнс поддержал Уиткоффа после его слов о принадлежности новых регионов РФ

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс публично поддержал в соцсети в X специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее журналисту Такеру Карлсону заявил, что главным вопросом конфликта вокруг Украины являются Крым, Донбасс, Луганск и еще два русскоязычных региона, в которых, по его словам, "прошли референдумы и подавляющее большинство высказалось за присоединение к России".

"Стив Уиткофф – отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу 40 лет", – заявил Вэнс.

Украинское интернет-издание "Страна" сообщило, что после высказывания Уиткоффа в Верховной Раде потребовали убрать его из переговоров по Украине, обвинив в распространении "российской пропаганды".

По словам Уиткоффа, присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".