"В России есть запрос на научные конкурсы и их победителей"

25 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

"В России есть запрос на научные конкурсы и их победителей"

В России проводится очень мало научных конкурсов для студентов, хотя запрос и на такие мероприятия, и на их победителей есть. При этом если талантливый студент уходит в промышленность, а не в науку, то тут речь больше идёт о социальном статусе и внедрении своих разработок, считает глава Совета молодых учёных РАН Андрей Котельников. Об этом и не только он рассказал в интервью Накануне.RU на полях прошедшего в Сургуте форума "Нефтяная столица".
Читайте также:

- 19-20 марта в Сургуте прошёл VIII форум "Нефтяная столица", красной нитью которого стала тема кадров, в том числе для нефтянки. Каковы его научные особенности?

Глава Совета молодых учёных РАН Андрей Котельников на форуме "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU- Помню первые форум и конференцию. Когда только начинали разговоры о сотрудничестве администрации Югры и Академии наук, была идея связать представителей молодёжи, работающих в промышленности, с молодыми учёными, занимающимися разработками в наши НИИ или профильных университетах. В то время обращала внимание более слабая подготовка специалистов на фоне высоколобых молодых учёных научно-исследовательских институтов РАН. Сейчас мы видим обратную ситуацию.

У меня этому есть объяснение. Мы проводим экспертную работу конкурса "Наука будущего – наука молодых". Это примерно 3,5 тыс. заявок, из которых на финал отбирают 300-350. Аспирантские работы значительно уступают студенческим. То же самое мы видим и здесь, на "Нефтяной столице". Сильные студенты идут в промышленность, делают сильные разработки, выглядят сильнее молодых учёных НИИ. Студенты имеют высокую мотивацию заявить о себе. Есть также конгресс молодых учёных в Сириусе. Что мы видим там? Студенты не спят, много активностей, надо везде успеть. Аспирантов мы там не видим, либо они просто не приезжают. Это вызов, с которым сталкивается наука. В прошлом году мы говорили о 300-летии РАН. Эта славная страница перевёрнута. Теперь Академия должна ответить на тревожный вызов, о котором я сказал.

- Почему так происходит и люди уходят в промышленность?

- Дело не только в деньгах. Человек в погоне за деньгами в принципе не пойдёт куда-то проводить исследования. Я сам работал в западной промышленности, в исследовательском центре Fiat, это не запредельные деньги. Тут можно говорить о социальном статусе, интересной, уважаемой работе. На Западе – то же самое. Люди идут в промышленность, потому что хотят видеть результат своей работы, в фундаментальную науку – чтобы заниматься высокой материей, ездить на конференции, писать статьи. Так что выбор промышленности – не сугубо денежный. Москва и Санкт-Петербург мотивируют тем, что они – мегаполисы, комфортные для жизни. А чем Урал должен мотивировать? Этот вопрос – к местному отделению РАН и вообще на места. Иначе происходит выкачивание ресурсов с перекосом в промышленность.

Сегодня сама по себе кандидатская диссертация и учёная степень не является фактором для работодателя. А вот человек, который на этапе своего студенческого проекта умудрился получить признание, получит более высокое место. Сегодня изменились правила выхода на рынок труда. Если в моё время надо было отучиться, потом решить, сейчас люди прагматично относятся к своему времени и быстрее выходят на рынок труда.

- Может, дело тут не только в том, что, как вы говорите, мало конкурсов для студентов, а ещё и в личной мотивации?

- Двух одинаковых не бывает. Кому надо, те заявляются, иные плывут по течению. "Нефтяную столицу" создавали как площадку, которая мотивировала бы регионы дать площадку, РАНовский статус конференции.

Если у человека нет личной мотивации, его ничем не привлечёшь. Выступая на Конгрессе молодых учёных, я на одной из сессий раскритиковал систему льгот для спирантов. Одной из инициатив тут была "Менделеевская карта" – скидки на спи-пассы, походы. Государство – не папа и мама, чтобы вам всё давать, а вы бы просто были. У нас 10% аспирантов защищают диссертации. Остальные походили по кофейням, туда, сюда и всё, заканчивают без защиты.

- На ваш взгляд, почему в других регионах УрФО нет схожих с югорским конкурсов на промышленную или аграрную тематику?

- Чтобы провести ту же "Нефтяную столицу", нужны серьёзные ассигнования. В Югре экс-губернатор Наталья Комарова поддержала идею проведения форума. Мероприятие должно быть статусным. Те же спикеры. В Москве проще проводить – есть статусные места. Запрос, безусловно, в России на конкурсы и победителей, готовых заявлять о себе, есть.

Теги: Андрей Котельников, учёный, студент, РАН, Совет полодых учёных


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети