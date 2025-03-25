"В России есть запрос на научные конкурсы и их победителей"

В России проводится очень мало научных конкурсов для студентов, хотя запрос и на такие мероприятия, и на их победителей есть. При этом если талантливый студент уходит в промышленность, а не в науку, то тут речь больше идёт о социальном статусе и внедрении своих разработок, считает глава Совета молодых учёных РАН Андрей Котельников. Об этом и не только он рассказал в интервью Накануне.RU на полях прошедшего в Сургуте форума "Нефтяная столица".

- 19-20 марта в Сургуте прошёл VIII форум "Нефтяная столица", красной нитью которого стала тема кадров, в том числе для нефтянки. Каковы его научные особенности?

- Помню первые форум и конференцию. Когда только начинали разговоры о сотрудничестве администрации Югры и Академии наук, была идея связать представителей молодёжи, работающих в промышленности, с молодыми учёными, занимающимися разработками в наши НИИ или профильных университетах. В то время обращала внимание более слабая подготовка специалистов на фоне высоколобых молодых учёных научно-исследовательских институтов РАН. Сейчас мы видим обратную ситуацию.

У меня этому есть объяснение. Мы проводим экспертную работу конкурса "Наука будущего – наука молодых". Это примерно 3,5 тыс. заявок, из которых на финал отбирают 300-350. Аспирантские работы значительно уступают студенческим. То же самое мы видим и здесь, на "Нефтяной столице". Сильные студенты идут в промышленность, делают сильные разработки, выглядят сильнее молодых учёных НИИ. Студенты имеют высокую мотивацию заявить о себе. Есть также конгресс молодых учёных в Сириусе. Что мы видим там? Студенты не спят, много активностей, надо везде успеть. Аспирантов мы там не видим, либо они просто не приезжают. Это вызов, с которым сталкивается наука. В прошлом году мы говорили о 300-летии РАН. Эта славная страница перевёрнута. Теперь Академия должна ответить на тревожный вызов, о котором я сказал.

- Почему так происходит и люди уходят в промышленность?

- Дело не только в деньгах. Человек в погоне за деньгами в принципе не пойдёт куда-то проводить исследования. Я сам работал в западной промышленности, в исследовательском центре Fiat, это не запредельные деньги. Тут можно говорить о социальном статусе, интересной, уважаемой работе. На Западе – то же самое. Люди идут в промышленность, потому что хотят видеть результат своей работы, в фундаментальную науку – чтобы заниматься высокой материей, ездить на конференции, писать статьи. Так что выбор промышленности – не сугубо денежный. Москва и Санкт-Петербург мотивируют тем, что они – мегаполисы, комфортные для жизни. А чем Урал должен мотивировать? Этот вопрос – к местному отделению РАН и вообще на места. Иначе происходит выкачивание ресурсов с перекосом в промышленность.

Сегодня сама по себе кандидатская диссертация и учёная степень не является фактором для работодателя. А вот человек, который на этапе своего студенческого проекта умудрился получить признание, получит более высокое место. Сегодня изменились правила выхода на рынок труда. Если в моё время надо было отучиться, потом решить, сейчас люди прагматично относятся к своему времени и быстрее выходят на рынок труда.

- Может, дело тут не только в том, что, как вы говорите, мало конкурсов для студентов, а ещё и в личной мотивации?

- Двух одинаковых не бывает. Кому надо, те заявляются, иные плывут по течению. "Нефтяную столицу" создавали как площадку, которая мотивировала бы регионы дать площадку, РАНовский статус конференции.

Если у человека нет личной мотивации, его ничем не привлечёшь. Выступая на Конгрессе молодых учёных, я на одной из сессий раскритиковал систему льгот для спирантов. Одной из инициатив тут была "Менделеевская карта" – скидки на спи-пассы, походы. Государство – не папа и мама, чтобы вам всё давать, а вы бы просто были. У нас 10% аспирантов защищают диссертации. Остальные походили по кофейням, туда, сюда и всё, заканчивают без защиты.

- На ваш взгляд, почему в других регионах УрФО нет схожих с югорским конкурсов на промышленную или аграрную тематику?

- Чтобы провести ту же "Нефтяную столицу", нужны серьёзные ассигнования. В Югре экс-губернатор Наталья Комарова поддержала идею проведения форума. Мероприятие должно быть статусным. Те же спикеры. В Москве проще проводить – есть статусные места. Запрос, безусловно, в России на конкурсы и победителей, готовых заявлять о себе, есть.