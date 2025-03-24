Моор встретился со стажёрами программы "Время героев"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с 12-ю участниками программы "Время героев". Офицеры прибыли в регион на стажировку.

"Главная цель программы – подготовить высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Это люди, готовые в любой ситуации брать ответственность не только за себя, но и за страну. Вы уже доказали свой патриотизм, защищая Отечество на поле боя. Теперь предстоит сделать то же самое в гражданской сфере", – обратился к стажерам Александр Моор.

В числе лучших участников программы "Время героев" есть и представитель Тюменской области Виктор Квасов, наставником которого является глава региона. В Тюменской области реализуется аналог программы "Время героев" – региональный проект "Боевой кадровый резерв", отметил Александр Моор. Заявки на участие в нем подали уже более 900 человек, в том числе – пять женщин-военнослужащих.

"На базе нашей региональной программы "Боевой кадровый резерв" мы планируем создать коммуникационную платформу, в которую можно будет интегрировать и новые проекты, и инициативы по поддержке участников СВО и их семей и по патриотическому воспитанию подрастающего поколения", – акцентировал внимание Александр Моор.