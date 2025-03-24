Губернатор Тюменской области обсудил с генконсулом Вьетнама сотрудничество региона и страны

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг. Общались без переводчика – высокопоставленный вьетнамский дипломат хорошо говорит по-русски.

Вьетнам занимает пятое место среди стран-партнеров Тюменской области по товарообороту и по объёму экспорта. Внешнеторговый оборот в 2024 г. увеличился в два с половиной раза по сравнению с 2023 г. Потенциал для взаимовыгодного сотрудничества далеко не исчерпан. Сегодня в Тюмени проходит День Вьетнама. Это событие вызвало интерес у жителей областной столицы.

"Поблагодарил госпожу Нгуен Май Хыонг за эту инициативу и интерес к нашему региону. В этом году представители регионального правительства, деловых и научных кругов, инфраструктуры поддержки бизнеса Тюменской области планируют принять участие в бизнес-миссии во Вьетнаме. Уверен, такие шаги послужат дальнейшему развитию тюменско-вьетнамских связей в экономике и гуманитарной сфере", - написал Моор в своём telegram-канале.

Каких-либо иных деталей, иллюстрирующих экономическое сотрудничество региона и страны, губернатор не привёл. Как и какие-либо проект, которые планируется реализовать в будущем.