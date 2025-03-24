В Госдуме нашли причину усыплять бездомных животных

В Госдуме предложили новое основание для усыпления бездомных животных. Предлагается принимать такое решение, если они угрожают имуществу граждан или юрлиц.

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Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными одобрили несколько поправок в законопроект, который может разрешить регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания. Предлагается усыплять собак, если они создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным.

Также депутаты предлагают узаконить меру о том, что отлову подлежат все животные без владельцев. Если, например, на животном есть бирка на ошейнике с информацией о владельцах, его передадут хозяевам, но только если те сделают соответствующий запрос в установленные сроки, пишет РБК.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных. Он призвал депутатов не "уходить в рассуждение" и не обвинять авторов проекта в жестоком обращении с животными. По его словам, нужно принять конкретное решение.

Сообщения о нападениях бездомных собак появляются в СМИ регулярно. 25 февраля в Пермском крае агрессивные животные напали на пожилую женщину. 23 февраля собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе. В Туринске Свердловской области, по словам местных жителей, стаи бродячих агрессивных псов держат в страхе весь город. 26 февраля в Екатеринбурге собака набросилась на женщину с малолетним ребенком.