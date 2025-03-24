В Крыму выросло количество госпитализированных в аварии с автобусом.

В Крыму сообщили об увеличении пострадавших в аварии с автобусом. Заявление сделали в Минздраве полуострова.

По уточненным данным, всего пострадали 43 человека, из них шестеро погибли. В больница доставлены 37 человек, в том числе восемь детей. По итогам обследования 22 пострадавших госпитализированы. Четверо из них находя в тяжёлом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести. 15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь, сообщает Минздрав Крыма в своём telegram-канале.

Точная причина ДТП пока неизвестна. Как сообщало РБК, водитель автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он врезался в фуру с прицепом, которая стояла на обочине. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.