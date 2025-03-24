В Костромской области ветеранов и участников СВО будут привлекать к работе с детьми в рамках программ социализации

Костромская область реализует комплексную программу помощи, реабилитации и социализации военнослужащих и их семей, разработанную по поручению губернатора Сергея Ситникова. Основные задачи программы - создание эффективных механизмов самых разных мер поддержки. Это и оказание квалифицированной медицинской помощи, и решение социально-бытовых вопросов.

Отдельной задачей в рамках этой работы стоят вопросы военно-патриотического воспитания, которым губернатор Сергей Ситников поручил уделять особое вниманием. Глава региона считает важным привлекать ветеранов боевых действий к мероприятиям в учреждениях культуры и социальной сферы.

В частности, департаменту образования региона поставлена задача привлекать бывших военнослужащих к работе в качестве преподавателей нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Для этого необходимо организовать систему переподготовки для получения педагогического образования, обязательного при работе в школе. Также в регионе будут привлекать бойцов и ветеранов СВО к организации школьных музейных экспозиций. Сергей Ситников поручил организовать проведение встреч с военнослужащими в образовательных учреждениях, которые полезны не только детям, но и самим бойцам.

Департаменту здравоохранения предстоит разработать программы физической реабилитации для военнослужащих, в том числе с использованием школьных спортзалов.

"У вас самая мощная материальная составляющая среди всего социального блока. Школы везде, спортивные залы везде. Отдельно рассмотрите возможность использования спортивных залов. Я просил бы департамент здравоохранения привлечь спортивный диспансер, чтобы была разработана отдельная программа занятий физической культурой для тех лиц, которым требуется физическая реабилитация с возможностью использования в качестве инструкторов преподавателей физкультуры и спортивных залов наших школ", - отметил Сергей Ситников.

Губернатор отметил, что, встречаясь с женами и матерями воинов, услышал о серьёзном положительном эффекте от поддержки психологов. Таких специалистов, считает глава Костромской области, можно также готовить на базе школ, организовав курсы переподготовки для психологов образовательных учреждений. С обязательной оплатой специалистам дополнительного труда, подчеркнул глава региона.

«Вопрос будет постоянно находиться на контроле. В целом соцсфера вопросы, связанные с социализацией реабилитацией, понимает. При этом, департаменту образования указываю на узкое понимание направления своей работы. Надо максимально использовать возможности системы образования для работы с военнослужащими», - подчеркнул Сергей Ситников.