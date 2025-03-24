Игорь Седов поздравил педколлектив астраханской школы искусств с Днем работников культуры

В Детской школе искусств №4 Астрахани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. Праздник стал поводом для чествования тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие культуры города.

После концерта воспитанников школы с приветственным словом к собравшимся обратился председатель Городской Думы Игорь Седов, он тепло поблагодарил педагогов - хранителей культурных ценностей и вручил им Благодарности от Городской Думы и букеты цветов.

«Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия нашего города, по передаче духовного опыта от поколения к поколению. Благодаря вам раскрываются таланты юных дарований Астрахани», – отметил Игорь Седов.