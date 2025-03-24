Весна в Свердловской области наступит на 10 дней раньше обычного

Уже завтра, 25 марта, в Свердловской области наступит метеорологическая весна. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в этом году весна наступит на 5-10 дней раньше средних сроков. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов, оставаясь на положительных отметках большую часть суток.

Под влиянием антициклона в период с 25 по 29 марта ожидается устойчивая теплая погода, без существенных осадков и без сильного ветра. Это вызовет интенсивное таяние снега.

Напомним, в начале марта в Свердловскую область уже приходила весенняя оттепель, но потом вновь похолодало.