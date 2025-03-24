Жеребьевка определила – юные экологи Южного Урала предложат новые идеи по экотуризму

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка номинаций III Всероссийского детского экологического форума.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды РФ Дмитрий Кобылкин, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов, директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвовал в церемонии по видео-конференц-связи.

«Дорогие участники форума! Вам многое дано. Нашей стране нужны новые идеи, которые воплотят в жизнь смелые и решительные люди. И эти люди – вы! Дерзайте, друзья! Новой энергии и большой удачи вам! Ждем вас в Челябинске в октябре с настроем на победу», - сказал глава Южного Урала.

Жеребьевка в этот раз проходила с использованием современных технологий. Компьютерная система в рандомном порядке распределила 17 номинаций между 89 региональными командами-участницами III Всероссийского детского экологического форума.

Дмитрий Кобылкин отметил значимость форума, который традиционно проходит в Челябинске: «С каждым годом форум развивается, формирует новые традиции экологического просвещения, армия экологов увеличивается».

Он отдельно подчеркнул, что многие законодательные инициативы, которые сегодня воплощаются в жизнь, берут истоки из обсуждений на полях форума в Челябинске.

Напомним, в 2024 году в Челябинске II Всероссийский детский экологический форум принял 2500 школьников из 51 региона страны. И важно отметить, что всего за год география участников увеличилась втрое.

Программа форума-2025 планируется насыщенной: научно-практическая конференция с защитой проектов в сфере экологии, диалог с приглашенными гостями, экспертами, награждение победителей конкурса и всероссийского голосования в номинации «Народный проект» и, конечно, живое общение юных экологов со всех концов страны.

По итогам жеребьевки в 2025 году Челябинской области достался «Экотуризм».

Губернатор Алексей Текслер отметил важность направления для Южного Урала: «Немногие знают, что Челябинская область очень красивая, абсолютно разноплановый регион. У нас на юге степи, на западе региона Уральские горы, более трёх тысяч озёр, на севере региона - по-настоящему такая уральская тайга. Мы, конечно, развиваем экологический туризм. За последние два года, в партнёрстве с другими уральскими регионами, создали самую длинную экотропу через все Уральские горы. У нас три национальных парка, несколько заповедников федеральных, 144 особо охраняемых природных территорий. Уверен, что челябинские школьники предложат очень интересные проекты. И все 17 номинаций будут очень востребованы, мы увидим по-настоящему классные, новые, современные экологические проекты».

По данным экспертов, в топ-3 мест в Челябинской области, которые больше всего пользуются спросом у туристов входят озера Увильды, Тургояк и река Ай. В Челябинской области на сегодня сформированы 32 экотропы регионального значения.

В 2024 году в Симе завершили обустройство экологической тропы «Жукова Шишка», а также на реке Юрюзань. Были начаты работы по созданию экотропы в челябинском городском бору, где благоустроили около 200 метров территории.

«Мы первыми в стране пригласили научное сообщество для определения рекреационной емкости наших природоохранных территорий. Это сделано для развития туризма. Мы пытаемся понять, какое количество туристов территории смогут принять без последствий. Одна из основных наших задач — сохранить природные объекты», — отмечал в общении с журналистами министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Традиционно Детский экологический форум в 2025 году пройдет в два этапа: региональный и всероссийский.

На первом этапе команды учащихся представят экспертному совету свои экологические проекты. Во втором этапе предстоит участвовать тем региональным командам, которые станут 1, 2 и 3-ми в своих номинациях.

14-15 октября в Челябинск ожидают авторов лучших проектов со всей страны.

Напомним, принять участие в Детском экологическом форуме могут учащихся 5-11 классов, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций.