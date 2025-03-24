Суд назначил домашний арест жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Ларисе Контеевой – жене бывшего вице-мэра города Виктора Контеева.

Контеевой назначен домашний арест. По данным СМИ, ее обвиняют по статьям УК РФ "Пособничество в получении взятки" и "Пособничество в вымогательстве". В 2012 году сообщалось, что супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга сбежала после того, как стала фигурантом расследуемого дела. Лариса Контеева была объявлена в федеральный розыск. Позже ее заочно арестовали.

Что касается Виктора Контеева, в июле 2023 года Сысертский районный суд признал его виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. Хоть Контеев и был признан виновным, от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества его освободили в связи с истечением сроков давности. Приговором суда ему было назначено 13 лет в колонии строгого режима. С учетом приговора 2014 года окончательно Виктору Контееву назначили 21 год "строгача" и штраф в 500 тысяч рублей.

Однако новый приговор был обжалован. Во время рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, поэтому Контеева освободили от наказания за это преступление. По совокупности приговоров экс-вице-мэру Екатеринбурга было назначено 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода на один год.