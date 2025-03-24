Суд назначил домашний арест жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

24 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США не исключили новые санкции против РФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото:nakanune.ru

Суд назначил домашний арест жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Ларисе Контеевой – жене бывшего вице-мэра города Виктора Контеева.

Контеевой назначен домашний арест. По данным СМИ, ее обвиняют по статьям УК РФ "Пособничество в получении взятки" и "Пособничество в вымогательстве". В 2012 году сообщалось, что супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга сбежала после того, как стала фигурантом расследуемого дела. Лариса Контеева была объявлена в федеральный розыск. Позже ее заочно арестовали.

Что касается Виктора Контеева, в июле 2023 года Сысертский районный суд признал его виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. Хоть Контеев и был признан виновным, от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества его освободили в связи с истечением сроков давности. Приговором суда ему было назначено 13 лет в колонии строгого режима. С учетом приговора 2014 года окончательно Виктору Контееву назначили 21 год "строгача" и штраф в 500 тысяч рублей.

Однако новый приговор был обжалован. Во время рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, поэтому Контеева освободили от наказания за это преступление. По совокупности приговоров экс-вице-мэру Екатеринбурга было назначено 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода на один год.

Теги: Контеева, арест, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2024 10:35 Мск Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев избежал срока за вымогательство
Ранее 05.08.2024 09:36 Мск Один из ключевых свидетелей по делу Виктора Контеева выходит из колонии
Ранее 24.05.2024 08:18 Мск В Екатеринбурге суд вновь не выпустил из колонии свидетеля по делу Контеева
Ранее 17.01.2024 14:56 Мск Судьи закончились. Бывший вице-мэр Екатеринбурга просит сменить территориальную подсудность
Ранее 31.07.2023 12:50 Мск Суд не выпустил из колонии одного из ключевых свидетелей по делу Виктора Контеева
Ранее 07.07.2023 10:01 Мск Виктору Контееву дали еще 13 лет колонии
Ранее 14.06.2023 11:35 Мск Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Екатеринбурга 14 лет колонии
Ранее 05.04.2023 12:32 Мск Контеев заявил, что пытался спасти овощебазу №4 Екатеринбурга от захвата криминала
Ранее 05.03.2022 07:50 Мск Еще одно дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева направлено в суд
Ранее 20.10.2021 08:05 Мск В Екатеринбурге умер осужденный по "делу Контеева" авторитет
Ранее 01.07.2021 15:12 Мск Облсуд подтвердил, что бывшего вице-мэра Екатеринбурга не арестуют по новому делу
Ранее 15.06.2021 14:30 Мск Экс-вице-мэр Екатеринбурга, обвиненный в убийстве и вымогательстве, не будет арестован из-за нового обвинения
Ранее 27.05.2021 10:12 Мск Следователи допросили дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Ранее 30.03.2015 08:02 Мск Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев будет отбывать наказание в Свердловской области
Ранее 27.01.2015 13:09 Мск Приговор бывшему заместителю мэра Екатеринбурга Виктору Контееву снова обжалуют
Ранее 21.01.2015 16:50 Мск Верховный суд огласил свое решение по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева
Ранее 20.01.2015 18:59 Мск Приговор Виктору Контееву огласят завтра
Ранее 17.12.2014 12:53 Мск Рассмотрение дела Виктора Контеева в Верховном суде начало затягиваться
Ранее 02.12.2014 10:24 Мск Дело экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Верховный суд рассмотрит уже через две недели
Ранее 14.10.2014 14:01 Мск Дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева Верховный суд может рассмотреть уже в декабре
Ранее 11.06.2014 14:09 Мск Курганский облсуд признал всех обвиняемых по делу Контеева виновными. Репортаж из зала суда
Ранее 11.06.2014 10:42 Мск Маркин: Следователи по "делу Контеева" столкнулись с беспрецедентным противодействием и давлением
Ранее 11.06.2014 09:55 Мск Виктор Контеев проведет в колонии строгого режима 18 лет
Ранее 10.06.2014 16:02 Мск Приговор Виктору Контееву огласить не успели. Итоги первого дня
Ранее 10.06.2014 13:13 Мск Бывший вице-мэр Контеев признал в суде: овощебазу №4 в Екатеринбурге используют как склад для хранения наркотиков
Ранее 10.06.2014 11:19 Мск "Всё объективно", - перед началом оглашения приговора по своему делу Контеев сделал заявление
Ранее 10.06.2014 08:24 Мск В Кургане начали оглашать приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву
Ранее 05.06.2014 09:43 Мск Приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву начнут оглашать через пять дней
Ранее 05.05.2014 15:55 Мск Виктор Контеев: Прокуроры приговорили меня к смерти в тюрьме, но моя совесть чиста
Ранее 05.05.2014 14:14 Мск Стала известна дата оглашения приговора Виктору Контееву
Ранее 05.05.2014 12:01 Мск Адвокат Контеева заявил на суде, что бывший вице-мэр Екатеринбурга не причастен к убийствам
Ранее 30.04.2014 12:53 Мск С последним словом в Курганском облсуде Виктор Контеев выступит 5 мая
Ранее 29.04.2014 15:52 Мск Уже завтра Виктор Контеев может выступить в суде с последним словом
Ранее 28.04.2014 16:23 Мск Адвокаты Контеева начали свое многочасовое выступление в Курганском областном суде
Ранее 28.04.2014 09:26 Мск В Курганский облсуд вызвали "скорую" – одному из обвиняемых по "делу Контеева" стало плохо
Ранее 23.04.2014 16:44 Мск Гособвинение запросило для Контеева 23 года колонии строгого режима
Ранее 23.04.2014 13:41 Мск В Курганском облсуде начались прения сторон по делу Контеева
Ранее 11.04.2014 13:44 Мск Судебное следствие по делу Контеева завершено. Прокуроры и защитники готовятся к прениям сторон
Ранее 08.04.2014 13:05 Мск Адвокаты Контеева представили в суде документы, подтверждающие показания бывшего вице-мэра
Ранее 08.04.2014 06:22 Мск Контеев в ходе допроса отверг обвинения в организации убийств и отказался от дальнейших показаний
Ранее 07.04.2014 16:56 Мск Контеев заговорил на суде: мэрский чиновник сам владел скандальной овощебазой №4, а потом пришлось платить ОПС "Уралмаш"
Ранее 07.04.2014 09:19 Мск Контеева начали допрашивать. Первые заявления бывшего вице-мэра
Ранее 07.04.2014 07:16 Мск Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев сегодня должен дать показания в суде
Ранее 01.04.2014 08:55 Мск У бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева есть время подготовиться к допросу: судебное заседание снова перенесли
Ранее 31.03.2014 08:56 Мск Допрос бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева перенесен
Ранее 24.03.2014 13:32 Мск Один из обвиняемых по делу Контеева заявил, что ранее показания не давал: протокол из уголовного дела подделан
Ранее 24.03.2014 10:45 Мск Курганский областной суд продлил срок ареста Виктору Контееву
Ранее 04.03.2014 16:45 Мск В Курганском облсуде допросили свидетелей стороны защиты по "делу Контеева"
Ранее 27.02.2014 14:36 Мск Приговор по делу Контеева могут вынести уже в марте
Ранее 17.01.2014 12:07 Мск Татьяна Русина просила снова взять под стражу двух подсудимых по делу Контеева, ранее освобожденных под залог
Ранее 24.12.2013 13:34 Мск Свидетели обвинения по делу Контеева меняют показания: "Со следователем сидела Русина и диктовала ему, а меня только попросила подняться подписать"
Ранее 20.12.2013 12:26 Мск Обвиняемые по делу Виктора Контеева могут выйти на свободу уже на следующей неделе
Ранее 20.12.2013 10:45 Мск Двоих фигурантов "дела Контеева" отпустят под залог
Ранее 27.11.2013 12:55 Мск По делу Контеева выступил один из ключевых свидетелей – Константин Копылов, юрист Русиной: "Называла его уважительно – "шеф"
Ранее 20.11.2013 09:44 Мск В Кургане горел изолятор, где содержится Виктор Контеев
Ранее 13.11.2013 19:32 Мск "Уже стыдно ее слушать, она рассказывает какие-то сказки". Контеев с трудом дослушал в суде показания Русиной
Ранее 12.11.2013 18:05 Мск "Он всегда считал себя собственником, хотя отдал бизнес мне". В облсуде Зауралья продолжается допрос потерпевшей по делу Контеева
Ранее 11.11.2013 09:23 Мск Окружение Контеева опровергло слухи о его смерти
Ранее 06.11.2013 10:49 Мск Допрос главной потерпевшей и свидетельницы по делу Виктора Контеева вновь приостановлен
Ранее 30.10.2013 10:03 Мск Допрос Русиной отложили. Одной из обвиняемых по делу Контеева стало плохо в зале суда
Ранее 28.10.2013 13:04 Мск В Курганском облсуде начали допрос главного свидетеля по делу Виктора Контеева
Ранее 28.10.2013 11:16 Мск Татьяна Русина сегодня даст показания по делу вице-мэра Контеева
Ранее 14.10.2013 14:36 Мск Подсудимый вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев лишится работы
Ранее 10.10.2013 15:01 Мск Обвиняемые по делу Контеева обжаловали постановления о продлении срока ареста
Ранее 07.10.2013 12:13 Мск Адвокаты Контеева снова требуют отвода судьи
Ранее 02.10.2013 11:05 Мск В камере Контеева прошли обыски. Искали следы Ларисы Контеевой
Ранее 01.10.2013 14:45 Мск Курганские следователи начали проверку по факту смерти одного из подсудимых по делу Контеева
Ранее 01.10.2013 10:08 Мск Не дожил до приговора. В Кургане умер один из сообщников Виктора Контеева
Ранее 18.09.2013 14:15 Мск Приговор Виктор Контеев будет ждать в СИЗО. Курганский облсуд продлил срок ареста вице-мэра Екатеринбурга
Ранее 17.09.2013 08:39 Мск Семь обвиняемых по "делу Контеева" уже завтра могут выйти на свободу
Ранее 26.08.2013 16:51 Мск Главный свидетель по делу Виктора Контеева путается в показаниях: прокуроры вынуждены перечитывать тома уголовного дела
Ранее 19.08.2013 09:05 Мск Суд отложил на неделю слушания по делу вице-мэра Екатеринбурга
Ранее 14.08.2013 17:23 Мск Главный свидетель по делу Виктора Контеева подтвердил в суде причастность вице-мэра Екатеринбурга к двум убийствам
Ранее 14.08.2013 14:04 Мск Слушание дела Контеева проходит со скандалом: адвокаты в полном составе заявили об отводе судье, одного из обвиняемых удалили, еще двоим стало плохо
Ранее 13.08.2013 14:50 Мск Обвиняемый в убийстве по делу Контеева заявил о предвзятости судьи
Ранее 12.08.2013 15:17 Мск Новый поворот! С обвиняемых по делу Контеева требуют уже 30 миллионов рублей
Ранее 12.08.2013 12:25 Мск Потерпевшая по делу Контеева просит взыскать с обвиняемых 20 миллионов рублей
Ранее 08.08.2013 14:30 Мск Почти все подсудимые по делу Виктора Контеева отказались признавать свою вину
Ранее 08.08.2013 11:55 Мск Дело Контеева. СПРАВКА
Ранее 08.08.2013 11:18 Мск Туберкулезнику разрешили сидеть в суде рядом с Контеевым: да, у него распад легких, но в суде находиться можно
Ранее 05.08.2013 19:00 Мск "Группировка вице-мэра" и ОПС "Уралмаш": после первого заседания по делу Контеева озвучена лишь половина обвинительного заключения
Ранее 05.08.2013 12:43 Мск В Курганский облсуд снова вызвали "скорую" - обвиняемому стало плохо
Ранее 05.08.2013 11:14 Мск В перерыве процесса по делу Контеева обвиняемого осматривал врач "скорой". "У него туберкулез, он опасен для всех!"
Ранее 05.08.2013 09:28 Мск Обвиняемые по делу Контеева попросили удалить из зала суда журналистов
Ранее 05.08.2013 07:32 Мск В Кургане начинается рассмотрение по существу дела Контеева
Ранее 23.07.2013 14:12 Мск Дело Виктора Контеева начнут рассматривать по существу 5 августа
Ранее 15.07.2013 15:52 Мск Предварительные слушания по "делу Контеева" перенесли
Ранее 03.07.2013 07:53 Мск Курганский облсуд приступит к рассмотрению дела Контеева 15 июля
Ранее 25.06.2013 11:56 Мск В курганский областной суд поступило дело Виктора Контеева
Ранее 13.06.2013 07:47 Мск Дело Контеева все же будут рассматривать в Кургане
Ранее 05.06.2013 15:56 Мск Рассмотрение жалобы по делу Контеева отложили: в суд не явились адвокаты
Ранее 22.04.2013 14:59 Мск Контеева перевели в Курган
Ранее 16.04.2013 16:19 Мск Дело Контеева будут рассматривать в Кургане
Ранее 15.04.2013 15:54 Мск Начались предварительные слушания по делу вице-мэра Контеева
Ранее 05.04.2013 09:55 Мск Назначена дата предварительного слушания по делу вице-мэра Контеева
Ранее 28.03.2013 13:37 Мск Дело Контеева направлено в суд
Ранее 14.12.2012 13:06 Мск Контееву продлили арест до апреля следующего года
Ранее 26.09.2012 08:01 Мск Расследование по делу Контеева завершено
Ранее 17.08.2012 12:13 Мск Контееву продлили срок заключения на три месяца. Он "сидит" уже год
Ранее 03.08.2012 13:00 Мск Контееву не удалось обжаловать продление ареста
Ранее 01.08.2012 16:11 Мск Правоохранители задержали замначальника УМВД Свердловской области Сергея Литвиненко за превышение полномочий
Ранее 30.07.2012 16:08 Мск Замначальника УМВД по Екатеринбургу подозревается в злоупотреблении полномочиями
Ранее 25.07.2012 13:16 Мск Ларису Контееву заочно арестовали
Ранее 11.07.2012 13:33 Мск Вопрос о продлении ареста Виктора Контеева суд рассмотрит завтра. Заявление вице-мэра
Ранее 15.06.2012 14:23 Мск Супруга Контеева сбежала от следствия
Ранее 15.06.2012 07:58 Мск Задержаны трое участников ОПГ в рамках расследования дела Контеева
Ранее 13.06.2012 22:10 Мск На Контеева завели новое дело
Ранее 30.05.2012 15:29 Мск Представители Контеева ждут, когда начнётся суд над вице-мэром Екатеринбурга
Ранее 11.05.2012 14:58 Мск Маркин о деле Контеева: Попытки оказания давления лишь подтверждают и укрепляют версии следствия
Ранее 16.04.2012 09:17 Мск В ходе расследования дела Контеева полицейские раскрыли два убийства 10-летней давности
Ранее 21.03.2012 08:13 Мск В мэрии Екатеринбурга прошли новые обыски по делу Контеева
Ранее 20.02.2012 08:30 Мск Появился еще один арестованный в "деле Контеева"
Ранее 16.02.2012 16:03 Мск Контеев остался под арестом до 18 июля. ВИДЕО
Ранее 15.02.2012 08:23 Мск Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Виктору Контееву
Ранее 09.02.2012 18:24 Мск СК РФ: Контееву предъявлено новое обвинение
Ранее 08.02.2012 08:28 Мск Разобраться в "абсурдном и чудовищном" деле Контеева сотни предпринимателей попросили Путина: "Мы верим в Вас!". ТЕКСТ обращения
Ранее 16.01.2012 11:16 Мск Виктора Контеева перевели в другую камеру – без ведома родных и адвокатов
Ранее 23.11.2011 14:08 Мск В Екатеринбурге полицейские и следователи проверили овощебазу №4 по делу Контеева
Ранее 18.11.2011 10:48 Мск Областной суд оставил неизменным продление ареста для Контеева
Ранее 09.11.2011 09:25 Мск Самочувствие Контеева остается плохим - и ему наконец разрешили выпить свои таблетки. ВИДЕО
Ранее 09.11.2011 08:32 Мск Рассмотрение кассационной жалобы по делу Контеева отложено на 18 ноября
Ранее 08.11.2011 15:17 Мск Завтра по делу Контеева пройдет очередное судебное заседание по новой кассации - вопреки желанию чиновника и его адвокатов
Ранее 24.10.2011 09:09 Мск Защита обжаловала арест Контеева, а сам он уже отказался участвовать в судебном заседании
Ранее 20.10.2011 11:06 Мск Серьезные опасения о здоровье Виктора Контеева высказали его адвокаты и супруга. ВИДЕО
Ранее 19.10.2011 18:13 Мск Адвокаты Контеева будут обжаловать сегодняшнее решение суда
Ранее 19.10.2011 17:48 Мск Контеева оставили под стражей
Ранее 19.10.2011 15:31 Мск Решение суда о продлении ареста Контееву ожидается с минуты на минуту
Ранее 19.10.2011 13:01 Мск Следствие попросило для Контеева еще 5 месяцев ареста
Ранее 19.10.2011 09:24 Мск В Екатеринбурге рассматривают ходатайство о продлении ареста вице-мэру Контееву
Ранее 14.10.2011 13:55 Мск Следствие вышло с ходатайством продлить арест Виктору Контееву
Ранее 27.09.2011 09:36 Мск Виктору Контееву могут продлить арест, а адвокаты не успевают обжаловать даже первое решение суда
Ранее 14.09.2011 12:01 Мск В каких убийствах обвиняют Контеева – рассказали его адвокаты. ВИДЕО судебного процесса
Ранее 14.09.2011 11:24 Мск Суд дал слово Виктору Контееву: "Я думал, человека садят в тюрьму, основываясь на достоверных фактах. В моем случае – все наоборот". ВИДЕО
Ранее 14.09.2011 09:19 Мск Контеева оставили под арестом
Ранее 14.09.2011 07:51 Мск Суд начал рассматривать жалобу по изменению меры пресечения Виктору Контееву
Ранее 13.09.2011 08:53 Мск Сторонники Контеева написали открытые письма Чайке, Бастрыкину и их коллегам на Среднем Урале
Ранее 12.09.2011 16:39 Мск Супруга арестованного Виктора Контеева рассказала о своем бизнесе и подозрениях по "делу Контеева". ВИДЕО
Ранее 12.09.2011 15:11 Мск О связи овощебазы № 4 с "делом Контеева", о "крыше генерала Никитина" рассказал журналистам собственник базы. ВИДЕО
Ранее 12.09.2011 12:43 Мск Состояние здоровья арестованного Виктора Контеева начало ухудшаться
Ранее 07.09.2011 13:32 Мск В администрации Екатеринбурга опровергают информацию о получении повесток в СК по "делу Контеева"
Ранее 30.08.2011 09:06 Мск Чернецкий вступился за Контеева – он не верит в виновность бывшего подчиненного
Ранее 29.08.2011 15:23 Мск Назначено судебное заседание по обжалованию ареста Виктора Контеева
Ранее 26.08.2011 11:54 Мск Бизнесмены Екатеринбурга не верят в причастность Контеева к организации заказных убийств. ВИДЕО
Ранее 26.08.2011 10:32 Мск Бизнес-сообщество Екатеринбурга не считает, что арест Контеева связан с переделом на овощебазе №4
Ранее 26.08.2011 09:58 Мск Арест Виктора Контеева обжалован
Ранее 25.08.2011 12:49 Мск Виктора Контеева перевели в одиночную камеру
Ранее 25.08.2011 08:12 Мск Арестованного Контеева могут перевести в отдельную камеру – по состоянию здоровья
Ранее 24.08.2011 11:47 Мск Обязанности арестованного Виктора Контеева в мэрии Екатеринбурга никому не переданы, а за чиновника ходатайствует уже "вся Россия"
Ранее 23.08.2011 16:19 Мск Адвокат Контеева уже готова обжаловать решение об аресте
Ранее 23.08.2011 15:58 Мск Виктора Контеева арестовали. ФОТО
Ранее 23.08.2011 15:09 Мск Судья по "делу Контеева" удалился в совещательную комнату - принимать решение о мере пресечения
Ранее 23.08.2011 13:18 Мск Лариса Контеева: Мужу приписывали многое, но таких страшных обвинений еще не было
Ранее 23.08.2011 10:40 Мск Назначено время судебного заседания по мере пресечения Виктору Контееву
Ранее 23.08.2011 07:40 Мск Материалы на арест Виктора Контеева поступят в суд сегодня
Ранее 22.08.2011 16:19 Мск Решать вопрос об аресте Контеева будет Верх-Исетский суд Екатеринбурга
Ранее 22.08.2011 14:34 Мск Контеева могли задержать по делу о захвате овощебазы №4. ВИДЕО
Ранее 22.08.2011 11:59 Мск Завтра суд рассмотрит вопрос об аресте Виктора Контеева
Ранее 22.08.2011 11:43 Мск Из кабинета Виктора Контеева, обвиняемого в двух заказных убийствах, изъяты его личные вещи
Ранее 22.08.2011 11:31 Мск СРОЧНО! Контеева подозревают в организации двух убийств
Ранее 22.08.2011 09:43 Мск В Екатеринбурге обыски в кабинете Контеева проводят представители СК
Ранее 22.08.2011 08:49 Мск В екатеринбургской мэрии идут обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети