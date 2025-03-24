Жителей Екатеринбурга предупредили о QR-кодах мошенников на кикшеринговых самокатах

Жителей Екатеринбурга просят быть осторожнее и внимательно использовать кикшеринговые самокаты. Мошенники подменяют QR-коды для аренды СИМ и воруют личные данные.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", пользователь электросамоката по коду переходит на фишинговый сайт, вводит свои данные, а они утекают напрямую злоумышленникам. Те же могут распоряжаться данными карт или даже паспорта по собственному усмотрению.

"В МВД рекомендуют использовать только проверенные, официальные приложения для аренды самокатов. Сезон только начался, а значит, мошенников будет становиться только больше – будьте внимательны. Самокаты - ЗЛО, что и требовалось доказать", - пишет канал.

Ранее в Министерстве транспорта России разработали поправки в ПДД. Если их примут, самокаты из средств индивидуальной мобильности (СИМ) превратятся в транспортные средства. Идею поддержали и в заксобрании Свердловской области.

До этого более 30% жителей Екатеринбурга поддержали полный запрет СИМ. Несмотря на это, власти города заявили, что точно не станут запрещать передвижение на электросамокатах по городу. В свою очередь депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов заявил, что движение все же стоит ограничить: разъезжать на СИМ нужно разрешать только в оборудованных для этого местах, однако в центре таких мест нет.