Ефремов получил УДО

Удовлетворено ходатайство актёра Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении.

Решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области, пишет РИА Новости.

Ранее Ефремов отметил, что "встал на путь исправления", и за годы в колонии научился шить и работать по дереву. Также актер заявил, что скучает по профессии — с другими заключенными он снял несколько фильмов. По его словам, он хочет "жить по-другому". Также он добавил, что больше никогда не сядет за руль.

Заседание по поводу условно-досрочного освобождения актёра Михаила Ефремова проходило в Алексеевском районном суде Белгородской области. Артист принимал в нём участие по видеосвязи. Михаил Ефремов вновь подавал ходатайство 26 февраля. Он ссылается на плохое состояние здоровья и хорошее поведение.