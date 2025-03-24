В Крыму после аварии с автобусом госпитализированы 16 пострадавших

16 пострадавших госпитализированы после аварии с автобусом, случившейся в Крыму.

Среди отправленных в больницы Симферополя – один ребенок, они получают все необходимое лечение, приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Точная причина ДТП пока неизвестна. Как сообщало РБК, водитель автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он врезался в фуру с прицепом, которая стояла на обочине. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.