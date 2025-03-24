Элитный жилой дом горит в центре Москвы

В центре Москвы горит элитный ЖК "Роза Росса". Пожар охватил верхние этажи и крышу, сообщает РБК.

Как рассказали Telegram-каналу SHOT очевидцы, перед пожаром на крыше проводили сварочные работы. По некоторым данным, загорелась временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком. Там она находилась с прошлого года.

Огонь охватил уже 100 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается.

В связи с пожаром ограничено движение по улице Фрунзе и на Зубовской.

По данным MASH, в ЖК "Роза Росса" горит, предварительно, пентхаус на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей. Автор проекта — итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони.

Roza Rossa — элитные апартаменты на улице Зубовской в районе Хамовники. Средняя цена жилья там составляет около 67 млн руб.