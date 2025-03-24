Травля в сети - следствие проблем с воспитанием, считают россияне

Две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети плохое воспитание детей. В целом травля стала большой общественной проблемой. Такие результаты получил ВЦИОМ.

На втором месте в списке причин называются психологические проблемы у тех, кто занимается травлей детей в сети (33%). То есть недостаток воспитания лидирует с большим отрывом. Причем чем младше респонденты, тем чаще они это отмечают (за исключением самых молодых). Последние видят в качестве основной причины прежде всего психологические проблемы тех, кто занимается травлей.

67% опрошенных считают нужным привлекать родителей зачинщиков травли к совместной работе для снижения агрессии в сети.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отмечает, что травля часто заканчивается суицидом или травмой на многие годы. Только за последний месяц было две смерти и одно нападение. Депутаты подготовили законопроект о профилактике травли, он будет направлен на заключение Правительства. Необходимо создать комплексную систему профилактики травли и ответственности за нее.

Вероятно, Метелев имеет в виду трагический случай в Калмыкии.