Свердловские полицейские прикрыли нелегальные майнинговые фермы

Полицейские из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области с участием службы безопасности ПАО "Россети" пресекли деятельность группы, организовавшей две нелегальные майнинговые фермы для производства криптовалюты. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, любители криптовалюты приобрели несколько нежилых производственных помещений в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. В этих зданиях было установлено оборудование для майнинга с 200 видеокартами.

"Фермы были подключены к электричеству через кабели, в том числе подземным способом. Никаких официальных договоров с энергосбытовыми и сетевыми организациями участники группы не заключали, что привело к незаконному потреблению энергии с ущербом на сумму более 14 млн рублей. Сыщики УЭБ и ПК изъяли подпольную спецтехнику, стоимость которой превышает 30 млн рублей", - отметил полковник Горелых.

По данному факту ГСУ ГУ МВД области возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"На причастность к преступлению оперуполномоченные отрабатывают уроженца Златоуста Челябинской области, директора общества с ограниченной ответственностью и по совместительству индивидуального предпринимателя 1988 года рождения, жителя Екатеринбурга. На первом этапе подозреваемый был задержан и помещен в ИВС УМВД по Екатеринбургу. В качестве меры пресечения для него до судебного разбирательства избрана подписка о невыезде", - расказал Валерий Горелых.

Сейчас расследование продолжается.