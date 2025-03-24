Жители Сысерти снова выходят к губернатору с пикетом против мусорного полигона

Одиночные пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе продолжаются у резиденции губернатора Евгения Куйвашева. В этот раз с плакатом вышел житель села Никольское Дмитрий Бондаренко. Он предупредил, что неправильное решение со стороны свердловского руководства закончится плачевно, в первую очередь, для самого регионального правительства.

"Вышел сегодня сюда, чтобы в очередной раз напомнить руководству Свердловской области, что Сысертский район жив и по-прежнему против размещения в нашем районе грандиозной помойки. Хочется привлечь внимание руководства области, что люди против и не надо жителей района доводить до крайних мер. В случае чего, это для них же (для руководства - прим.ред.) закончится плачевно", - заявил пикетирующий.



Ранее инициативная группа выяснила, что на участке будущего мусорсортировочного завода "Екатеринбург-Юг" берет начало ручей без названия. Активисты собрали деньги и зарегистрировали безымянный водный объект, про себя прозвав его "народный". Несмотря на это, ни сысертские, ни свердловские власти не отказались от проекта. Тогда активисты усомнились в деятельности замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова. По их словам, именно в этот ручей могут стекаться все отходы с полигона.

Ранее юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.