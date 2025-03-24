Жители Казанского района собрали гуманитарную помощь для участников Специальной военной операции

Жители Казанского района собрали гуманитарную помощь для участников Специальной военной операции, сообщили Накануне.RU

Продукты, маскировочные сети, блиндажные свечи, газовые баллончики и другие необходимые на передовой вещи передали бойцам жители муниципалитета, серебряные волонтеры, участники группы "Своих не бросаем". А школьники — письма и рисунки с теплыми пожеланиями.

Груз до Краснодона ЛНР будет сопровождать председатель Казанского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Сергей Сазонов.

"В Казанском районе много неравнодушных людей, каждый старается внести свою лепту в приближение победы. Спасибо всем огромное", - прокомментировал он.

Машины для доставки груза до Краснодона предоставило Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг", до города Тюмени – ДРСУ-5.

Напомним, что в Тюменской области продолжается прием заявок для участия в региональной программе "Боевой кадровый резерв". 850 участников специальной военной операции уже заполнили анкету. Срок подачи заявок - до 30 марта. Благодаря проекту ветераны СВО получат возможность приобрести управленческие навыки, которые помогут в продвижении по карьерной лестнице.