В рамках демодня ИЦК "Химия и фармацевтика" представлены цифровые решения "Уралхима" и "Уралкалия"

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» приняли участие в четвертом демодне индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия и фармацевтика». Мероприятие прошло в Череповце 20-21 марта 2025 года.

Участники демодня, представляющие ведущие предприятия отрасли, а также федеральные и региональные органы власти, обсудили текущий статус реализации особо значимых проектов ИЦК, особенности цифровизации в химической промышленности и фармацевтике, опыт использования искусственного интеллекта и управления данными на производстве.

В рамках мероприятия сотрудники «Уралхима» рассказали о реализации проекта «Система управления инженерными данными», направленного на повышение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов, а также поделились опытом внедрения ИИ-ассистентов, позволяющих автоматизировать работу с информацией и сократить время на выполнение рутинных задач.

На демодне была представлена собственная разработка «Уралхима» в сфере железнодорожной логистики — «Универсальная аппаратная платформа на основе высокопроизводительного промышленного компьютера KV-EDGE российского производства». В настоящий момент она применяется для автоматизации логистических процессов на подъездных путях, позиционирования и онлайн-телеметрии маневровых локомотивов, распознавания номеров и вагонов в движении. Платформа имеет потенциал для использования и в других областях промышленности.

Частью программы стали прямые видеовключения с производственных площадок. В рамках одного из них была продемонстрирована собственная разработка «Уралкалия» — горно-геологическая информационная система (ГГИС). Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения солей. Эксплуатация этой системы позволяет максимально безопасно и эффективно управлять всем горнорудным комплексом «Уралкалия».

Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК «Уралхим» отметил: "Демодни ИЦК «Химия и фармацевтика» служат катализатором для объединения экспертного потенциала лидеров отрасли. Такие мероприятия создают платформу для обсуждения актуальных вызовов и совместного поиска решений в области цифровизации. ИЦК успешно реализует свои цели, и достигнутые результаты подтверждают правильность выбранного пути кооперации".