В рамках демодня ИЦК "Химия и фармацевтика" представлены цифровые решения "Уралхима" и "Уралкалия"

24 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США не исключили новые санкции против РФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

В рамках демодня ИЦК "Химия и фармацевтика" представлены цифровые решения "Уралхима" и "Уралкалия"

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» приняли участие в четвертом демодне индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия и фармацевтика». Мероприятие прошло в Череповце 20-21 марта 2025 года.

Участники демодня, представляющие ведущие предприятия отрасли, а также федеральные и региональные органы власти, обсудили текущий статус реализации особо значимых проектов ИЦК, особенности цифровизации в химической промышленности и фармацевтике, опыт использования искусственного интеллекта и управления данными на производстве.

В рамках мероприятия сотрудники «Уралхима» рассказали о реализации проекта «Система управления инженерными данными», направленного на повышение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов, а также поделились опытом внедрения ИИ-ассистентов, позволяющих автоматизировать работу с информацией и сократить время на выполнение рутинных задач.

На демодне была представлена собственная разработка «Уралхима» в сфере железнодорожной логистики — «Универсальная аппаратная платформа на основе высокопроизводительного промышленного компьютера KV-EDGE российского производства». В настоящий момент она применяется для автоматизации логистических процессов на подъездных путях, позиционирования и онлайн-телеметрии маневровых локомотивов, распознавания номеров и вагонов в движении. Платформа имеет потенциал для использования и в других областях промышленности.

Частью программы стали прямые видеовключения с производственных площадок. В рамках одного из них была продемонстрирована собственная разработка «Уралкалия» — горно-геологическая информационная система (ГГИС). Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения солей. Эксплуатация этой системы позволяет максимально безопасно и эффективно управлять всем горнорудным комплексом «Уралкалия».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК «Уралхим» отметил: "Демодни ИЦК «Химия и фармацевтика» служат катализатором для объединения экспертного потенциала лидеров отрасли. Такие мероприятия создают платформу для обсуждения актуальных вызовов и совместного поиска решений в области цифровизации. ИЦК успешно реализует свои цели, и достигнутые результаты подтверждают правильность выбранного пути кооперации".

 

Теги: уралкалий, уралхим, демодни, химия,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети