24 Марта 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Итоги "Регионального дня" Югры представят на форуме "Малая Родина – сила России" в Москве

В Ханты-Мансийске состоялся региональный день форума "Малая Родина – сила России". Насыщенная программа мероприятия состояла из различных мероприятий. Их темами стали развитие городов, грантовая поддержка культурных инициатив и другие важные для местного самоуправления идеи. Итоги представят в апреле на форуме, который пройдёт в национальном центре "Россия". Подробности – в материале Накануне.RU.

Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина – сила России" – ежегодное мероприятие, цель которого – продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов, выработки стратегий развития. Сам форум пройдёт в апреле в национальном центре "Россия" в Москве. Его предваряют 16 региональных дней в 16 регионах страны. Темой такого дня в Ханты-Мансийском автономном округе стало "Наследие". По словам губернатора Югры, сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Руслана Кухарука, на площадках форума представлен лучший опыт регионов России по сохранению исторической памяти.

"Для нас важно поделиться многовековой историей, которая связывает Югру со всей страной. Это возможность рассказать об истории недавнего прошлого нашей страны, истории первопроходцев, которые писали новую летопись югорской земли, всей Западной Сибири в период активного освоения Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Это история людей, которые приехали из разных уголков необъятной страны для того, чтобы разведывать новые месторождения, строить новые города", - сказал Руслан Кухарук.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на региональном дне форума "Малая Родина – сила России"(2025)|Фото: admhmao.ru

Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике, сопредседатель ВАРМСУ Евгений Грачёв обратил внимание, что Югра стала 10 регионом, принимающим региональные дни всероссийского форума.

"За большой период времени в Югре накоплен большой опыт по сохранению исторической памяти, по развитию объектов культурного наследия. Сейчас особенно важно сохранить и увековечить память о тех, кто в разные годы защищал Отечество, и не дать переписать историю. Нужно, чтобы все знали, как в нашей стране куется Победа в сложные времена", – сказал Евгений Грачев.

Во время регионального дня состоялись круглые столы, стратегическая сессия, мастерская муниципальных практик, организована работа площадок "Экспертный диалог", "Открытый диалог", на которых обсудили сохранение памяти о воинских подвигах в условиях современных вызовов, содержание и сохранение воинских мемориалов и увековечивания памяти о защитниках Отечества, комплексное развитие исторических поселений, вовлечение жителей в реализацию общественных проектов по теме исторического наследия, сохранения культуры и традиций коренных народов и многие другие темы.

Одной из тем дискуссий стала поддержка культурных инициатив. Во время диалога участников познакомили с практическими аспектами работы по направлению заявок, управлению проектами и отчетностью. Также обсудили и другие важные темы, в том числе взаимодействие органов власти с профильными фондами для решения вопросов местного значения, возможности сотрудничества с образовательными учреждениями, НКО, бизнесом и культурными организациями.

На итоговом пленарном заседании представители каждой площадки поделились результатами обсуждения, а также представили свои предложения в итоговую резолюцию регионального дня. Во время итогового пленарного заседания принята резолюция мероприятия. Губернатор Югры, сопредседатель ВАРМСУ Руслан Кухарук отметил, что результаты совместной работы муниципальных команд подтверждают правильность и своевременность принятого решения Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по организации таких площадок. Он также обратил внимание на необходимость создать условия, при которых бизнес будет заинтересован восстанавливать объекты культурного наследия.

Региональный ень форума "Малая Родина – сила России"(2025)|Фото: admhmao.ru

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв отметил важность проведения форума именно для муниципалитетов.

"Спектр вопросов, решаемых муниципалами, достаточно большой. Задача региональных этапов форума – выработать решения, которые повысят эффективность работы на местах", сказал Грачёв.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева заметила, что в обществе есть большой запрос на сохранение памяти об участниках специальной военной операции – чувствительной сегодня темы. В связи с этим появилась идея создать рекомендательный стандарт по увековечиванию памяти о погибших героях и СВО в целом. Елена Цунаева призвала коллег из муниципалитетов проработать этот вопрос сообща.

Итоги югорского регионального дня представят на II Всероссийском форуме "Малая Родина – сила России". Он пройдет в апреле на территории Национального центра "Россия" в Москве.

Теги: Региональный день, Югра, Ханты-Мансисйск, Руслан Кухарук


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