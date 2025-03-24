Спасатели, которые ехали на вызов к месту ДТП, сами попали в аварию в Крыму

Спасатели, которые ехали на вызов к месту ДТП с погибшими, сами попали в аварию в Симферополе. Как сообщает Лента новостей Крыма, пострадали два человека – водитель и пассажир. Их доставили в больницу для обследования. ДТП произошло на перекрестке улиц Никанорова и Киевская.

Сегодня утром серьезная авария произошла на участке трассы Симферополь – Евпатория. Там столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Погибли шесть человек, 19 пострадали.

Точная причина ДТП пока неизвестна. Как сообщает Telegram-канал РБК, водитель автобуса сообщил, что его ослепило солнце, поэтому он врезался в фуру с прицепом, которая стояла на обочине. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.