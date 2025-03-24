Хинштейн отреагировал на извинения блогера Апачева за вандализм в Судже

Извинения блогера Акима Апачева не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона.

"Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении этого блогера, который нарушил запрет на въезд в наши приграничные территории, расписал нецензурными лозунгами здания объектов, жилых домов на территории Суджи, вызвав вполне понятное негодование жителей», - приводит слова Хинштейна РИА Новости.

Ранее врио главы Курской области пообещал написать заявление на Апачева, назвав его поступок "пиаром на крови". В его действиях глава региона усмотрел как минимум три состава административного правонарушения, среди которых использование ненормативной лексики, порча имущества и нарушение запрета на въезд в область.

Бывший военкор и блогер Аким Апачев попытался объясниться перед курянами за свои граффити в Судже. В видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале, Апачев заявил, что "никого не хотел обидеть своими граффити". По его словам, таким образом он "хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити".

После разгоревшегося скандала боксер Александр Поветкин вызвал на бой Апачева. Особое возмущение спортсмена вызвало поведение блогера, который не только изрисовал стены зданий в Судже нецензурными граффити, но и провоцировал местных жителей, включая женщин, призывая их приехать в опасную зону для закрашивания рисунков.