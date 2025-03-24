Опрос: екатеринбуржцы не верят, что США снимут санкции с России

Жители Екатеринбурга не верят, что США полностью снимут экономические санкции с России. Опрос на эту тему в марте нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, лишь 8% екатеринбуржцев считают, что США снимут санкции против России до конца этого года. По мнению 39% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто – это небольшие послабления.

Каждый четвертый уверен, что все останется, как есть, либо будут введены новые ограничения. А 29% респондентов затруднились с прогнозом.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены справились с ситуацией в условиях санкций. По его словам, против России ввели 28 тысяч 595 санкций, что кратно больше, чем количество санкций против всех остальных стран вместе взятых.