На Среднем Урале пять рыбаков оказались отрезаны от суши

В Свердловской области в минувшее воскресенье произошла сразу два случая, когда рыбаки отплыли от суши на отколовшихся льдинах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первый инцидент произошел на Рефтинском водохранилище с четырьмя рыбаками. Здесь обошлось без спасателей и вытащить любителей зимней рыбалки удалось силами очевидцев. Медицинская помощь им также не потребовалась.

Второй случай произошел в Заречном на Белоярском водохранилище. Там с отколовшейся льдины сотрудниками УРПСО МЧС России был спасен один рыбак. Мужчину доставили на берег, в медицинской помощи он также не нуждался.

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