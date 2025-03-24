Ефремов: Главный мой враг — это алкоголь

Михаил Ефремов искренне раскаивается в совершенном преступлении. Об этом актер сказал в суде, где сегодня рассматривают дело о его условно-досрочном освобождении, сообщают Известия.

Ефремов принес соболезнования потерпевшим и просил их простить его.

"За все время не было ни дня, что я не думал о своем грехе. Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению. В колонии я встал с головы на ноги и черное для меня больше никогда не будет белым", — заявил артист.

Он отметил, что выплатил все иски.

"Я осознал, что моё самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному, заслуженному наказанию", - добавил актер.

Ефремов отметил, что "встал на путь исправления", и за годы в колонии научился шить и работать по дереву. Также актер заявил, что скучает по профессии — с другими заключенными он снял несколько фильмов. По его словам, он хочет "жить по-другому". Также он добавил, что больше никогда не сядет за руль.

Заседание по поводу условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова проходит в Алексеевском районном суде Белгородской области. Артист принимает в нем участие по видеосвязи.

Михаил Ефремов вновь подавал ходатайство 26 февраля. Он ссылается на плохое состояние здоровья и хорошее поведение.