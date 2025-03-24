Уральский полпред призвал уделить особое внимание ситуации с паводками

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, главной темой стало прохождение регионами периода весенних паводков. Жога напомнил, что на прошлой неделе первые подтопления были зафиксированы в Челябинской области из-за неравномерного таяния льда. На данный момент ситуация стабилизирована и находится на контроле у полпреда.

Артем Жога призвал уделять паводковой ситуации особое внимание.

"Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти. Чем тратить потом огромные средства на компенсации, лучше сосредоточиться на превентивных мерах, а сэкономленные благодаря им деньги направить на решение инфраструктурных, социальных и прочих актуальных проблем", - отметил уральский полпред.

Напомним, ранее спасатели и дорожники Свердловской области заявили, что находятся в полной готовности к предстоящему в регионе паводку.