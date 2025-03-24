24 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

80% школьников уверены: без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно

Около 80% российских школьников уверены, что без дополнительных курсов или занятий с репетитором невозможно успешно сдать ЕГЭ. Таковы результаты опроса образовательной платформы "Умскул".
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Были опрошены более 1000 учеников 10-11-х классов из разных регионов России. Почти все (87%) отмечают, что школьные уроки не позволяют подготовиться к ЕГЭ. В школе просто не дают всех необходимых знаний (67%).

При этом дополнительные занятия обходятся семьям недешево. Более 50% родителей тратят на курсы и репетиторов от 6 000 до 10 000 рублей в месяц, 33% — до 5 000, а 14% — более 10 000. Для половины семей (49%) подобные расходы оказываются обременительными, пишет "Форбс".

Проблема несоответствия заданий на ЕГЭ школьному материалу поднимается постоянно, в том числе депутатами. Они считают, что это одна из главных причин того, почему выпускники вынуждены обращаться к репетиторам. Будто бы если привести все в соответствие, то необходимость в репетиторах отпадет. Об этом недавно заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом игнорируется проблема качества преподавания предметов в школе, где часто просто не хватает учителей, а если и хватает, то у учителей из-за огромной нагрузки нет времени качественно учить детей. О последнем сказала экс-министр просвещения РФ президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Характерно, что в 2023 году Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, который не означает, что он достаточен для поступления в вуз. Потому что Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и федеральные образовательные программы определяют требования, базовые объем и содержание образования и не определяют уровень знаний для поступления в вузы. Такой задачи у школы просто нет. Фактически ведомство признало, что школа не дает достаточных знаний.

По опросу 2024 года, только четверть школьников (24%) считают знания, которые они получают на уроках в школе, достаточными для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Проблема репетиторства спровоцирована самими властями, считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов. Он уверен, что это одна из причин мизерных зарплат учителей. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они должны работать еще и репетиторами.

Теги: ЕГЭ, выпускники, школа, репетиторы


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