24 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме поспорили, имеют ли право учителя фотографироваться в купальнике

Существует негласный запрет для учителей на публикацию в соцсетях фотографий в купальниках, и это правильно, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она считает, что учитель должен быть примером для детей, поэтому к ним особые требования.

"Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст?" — сказала Бессараб.

Недавно министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов тоже выступил против фотографий учителей в купальниках, которые могут вызвать непонимание у родителей.

А вот вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заступился за учителей. Он отмечает, что учитель — это не функция.

"Хватит лезть в личную жизнь к людям! Нам, как депутатам, нужно заниматься ключевыми вопросами: повышением качества образования и зарплат учителей. А кто в каких купальниках, кто с кем сидит на фотографиях — оставьте в покое. Иначе люди просто перестанут идти в профессию. Руки прочь от учителей, их купальников и их фотографий!" — сказал Чернышов ТВЦ.

Остроту вопроса подчеркивает факт мизерных зарплат учителей, которым не платят нормальную зарплату, но выдвигают особые требования.

Напомним, в 2019 году учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после того, как она выложила в соцсеть фото в купальнике.

Теги: учителя, купальник


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